Mutirão emite RG e CPF de estudantes nas escolas estaduais de SP

O Poupatempo e a Secretaria da Educação irão realizar nesta quinta e sexta-feira um mutirão de emissão do novo RG e do CPF para alunos da rede estadual de ensino. Alunos menores de 16 anos também poderão fazer a emissão dos documentos sem a presença dos pais desde que os responsáveis preencham o formulário de autorização disponível no site www.poupatempo.sp.gov.br.

A ação será das 8h às 17h em 17 escolas –escolhidas com base na quantidade de alunos matriculados sem os documentos de identificação– e beneficiará cerca de 20 mil estudantes.