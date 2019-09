Marcos Pontes tem alta e deverá ficar em repouso absoluto por 48 horas

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, recebeu alta na tarde desta quinta-feira (12) após um atendimento de urgência pela manhã. O comunicado foi publicado no Twitter oficial da pasta.

Pontes era aguardado hoje na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, mas não pôde comparecer devido ao seu estado de saúde.

Nota Informativa sobre o estado de saúde do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes.https://t.co/mmFXEtHgOS pic.twitter.com/uLpsqPezGQ — MCTIC (@mctic) September 12, 2019

Ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas às 7h45, com tontura, náusea, vômito e sudorese. A informação é que ele já estava com esses sintomas há uma semana, mas que o quadro se intensificou na madrugada de ontem para hoje.

O astronauta passou por avaliação clínica e pela otorrinolaringologista, fez exames, foi medicado e passou a manhã em observação, antes de ser liberado. Agora, ele deverá permanecer em repouso absoluto pelas próximas 48 horas.

Pontes, de 56 anos, foi o primeiro – e único – astronauta brasileiro. Ele viajou ao espaço em 2006, a bordo de um foguete russo. No governo, o ministro tem sofrido com cortes no orçamento. Recentemente, anunciou que sua pasta não terá dinheiro para pagar bolsas de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) até o fim do ano.