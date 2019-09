Incêndio atinge hospital na zona norte do Rio de Janeiro

Um incêndio atinge o Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, as chamas atingiram o prédio por volta das 18h.

Funcionários e pacientes foram retirados da unidade de saúde por precaução. Em nota, a direção do hospital informou que um curto circuito no gerador de um dos prédios seria a causa do incêndio.

Para manter o atendimento de pacientes em estado mais crítico, camas foram improvisadas na Rua Arthur Menezes, que segue interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Segundo uma fonte da BandNews FM, cerca de 100 pacientes estão sendo levados para unidades municipais como Souza Aguiar e Salgado Filho, além de outros hospitais particulares como Quinta Dor e Israelita.

O Ministério da Saúde separou leitos no Hospital Federal do Andaraí para atender eventuais casos de feridos com queimaduras – vítimas que inalaram fumaça já estão sendo socorridas.

A coluna de fumaça chamou a atenção até mesmo de moradores de bairros vizinhos. Segundo os relatos, houve correria. Comerciantes da região e motoristas ajudaram com os primeiros socorros.

