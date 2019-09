Obras alteram funcionamento da CPTM neste fim de semana; veja as mudanças

As obras de implantação da Linha 17-Ouro do Metrô vão interferir no funcionamento dos trens da CPTM neste fim de semana.

Parte da Linha 9-Esmeralda vai estar paralisada. A partir das 21h de sábado e durante todo o domingo, circulação entre as estações Santo Amaro e Berrini será interrompida. Ônibus do Paese, o Plano de Atendimento em Situações de Emergência, estarão levando passageiros gratuitamente entre as duas estações.

Quem precisar, também poderá buscar caminhos alternativos utilizando o Metrô, através das linhas 4-Amarela e 5-Lilás.

Além disso, outras linhas também estarão operando com maior intervalo entre um trem e outro. Confira abaixo a lista completa de mudanças em cada dia:

Sábado (14)

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Das 22h até o fim da operação comercial, haverá manutenção na via entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Lapa. O intervalo médio entre os trens será de 25 minutos em toda a linha.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

A partir das 21h, os trens não irão circular entre as estações Santo Amaro e Berrini, por conta das obras da Linha 17-Ouro, do Metrô. Para atender os passageiros, serão disponibilizados ônibus gratuitos do Paese para percorrer o trecho afetado. É necessário retirar as senhas para embarcar nos coletivos.

Domingo (15)

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi)

Das 9h às 18h, os trabalhos de manutenção na via serão realizados entre as estações Barueri e Jandira. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos entre Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Durante toda a operação comercial, os trens não irão circular entre as estações Santo Amaro e Berrini por conta da continuidade das obras da Linha 17-Ouro do Metrô. O sistema Paese operará no trecho interrompido.

Devido às obras de modernização do sistema de energia, durante toda a operação comercial, os trens não chegarão até a estação Osasco. O passageiro que quiser chegar à estação deverá desembarcar em Presidente Altino e utilizar a Linha 8-Diamante.

Das 4h ao meio-dia, também haverá modernização da via e dos sistemas de energia entre as estações Primavera-Interlagos e Grajaú. O intervalo médio entre os trens será de 12 minutos entre as estações Santo Amaro e Grajaú.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Das 8h às 18h, os serviços serão realizados na via entre as estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O intervalo médio entre os trens será 20 minutos entre Mauá e Rio Grande da Serra.

Linha 11-Coral (Luz-Estudantes)

Durante toda a operação comercial haverá obras de modernização do sistema de energia no trecho entre Corinthians-Itaquera e Guaianases e nas imediações da Estação Suzano.

Os trabalhos também estarão concentrados na modernização da via, nas proximidades da Estação Antonio Gianetti Neto. O intervalo médio será de 15 minutos entre as estações Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Durante toda a operação comercial haverá intervenções no sistema de energia na região da Estação Tatuapé. O intervalo médio entre os trens será de 25 minutos em toda a linha.