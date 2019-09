São Paulo fica em atenção por clima seco, que continua

Não esqueça a garrafinha de água! O clima seco e quente ainda deve ficar até quinta-feira (12) por São Paulo. Na terça (10), alguns pontos chegaram a registrar menos de 25% de umidade, como em Itaquera (zona leste), que teve 21,6%, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Nessas próximas duas tardes, os índices de umidade do ar podem ficar abaixo de 30%, o que é considerado como estado de atenção segundo padrões da OMS (Organização Mundial de Saúde). O ideal para a saúde humana é acima de 60%.

Segundo a Cetesb, a qualidade do ar ficou ruim na terça-feira no Pico do Jaraguá (zona norte) e em Itaquera.

Com essa baixa, existem alguns cuidados a serem tomados, como beber muita água, evitar exercícios físicos entre 11h e 15h, umidificar o ambiente com toalhas molhadas ou vaporizadores e sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.

Ontem, o recorde de calor do inverno foi batido novamente com 33,4ºC e, hoje, a máxima deve ser de 34ºC, com mínima de 17ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Amanhã, os termômetros devem variar de podem 21ºC a 35ºC.

Só na sexta-feira o calor dá uma trégua, com 23ºC de máxima, além de ter a umidade do ar um pouco mais elevada.