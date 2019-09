Previsão do Tempo: calor continua, mas pode chover nesta quinta-feira em São Paulo

A quinta-feira (12) vai começar como mais um dia ensolarado em São Paulo, porém pode surpreender até o fim da tarde. Isto porque a propagação de uma frente fria fraca pelo oceano, na altura do sudeste, pode provocar nebulosidade e rajadas de vento, e, possivelmente, chuva na Grande São Paulo.

A madrugada e a manhã começam com céu claro na capital, e as temperaturas rapidamente esquentam, chegando facilmente até os 35ºC por volta do meio-dia. A partir de então, as coisas começam a mudar: as temperaturas começam a cair às 14h e chegam até a mínima de 18ºC às 20h, possivelmente acompanhadas da chegada da chuva.

O fenômeno serve para aliviar levemente o tempo seco; nos últimos dias, o índice de umidade atingiu níveis preocupantemente baixos, menores que 30%.

DEFESA CIVIL ALERTA PARA TEMPO SECO

A Defesa Civil Municipal da capital paulista decretou estado de alerta para baixa umidade do ar, que atingiu valores em torno do 20% na tarde desta quarta-feira (11).

Os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura registraram 34ºC.

De acordo com o centro, as condições meteorológicas do momento – tempo seco e altas temperaturas – dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos centros urbanos. No final do dia, a chegada da brisa marítima deve ajudar a melhorar um pouco os índices de umidade, mas não há condições para chuva na Grande São Paulo.

As recomendações da Defesa Civil, em casos de ondas de calor e pouca umidade, incluem: evitar exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia (11h às 17h); permanecer em locais protegidos do sol; evitar sair ao ar livre sem proteção solar; usar soro fisiológico nos olhos e narinas; e umidificar o ambiente.