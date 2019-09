PF pede afastamento de Orlando Morando, prefeito de São Bernardo

A Polícia Federal indiciou e pediu o afastamento do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), do cargo, por corrupção passiva e fraudes em licitações, conforme matéria veiculada pela Rádio CBN. Em nota, o tucano negou as acusações.

Segundo a reportagem, a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros apontou que Morando usou sua influência para se beneficiar em contratos, que somam R$ 37 milhões, na Fundação do ABC e em serviços de merenda escolar.

Em resposta, Morando assegurou que não há nenhuma prova de favorecimento na campanha eleitoral e depois. A nota prosseguiu garantido que os contratos feitos na gestão foram aprovados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), por gerar economia ao erário, e que todas as pessoas e empresas envolvidas foram afastadas pelo prefeito.