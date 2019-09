Paulistano fica 1h47 no trânsito, mostra pesquisa

O paulistano está ficando menos tempo no trânsito, indica pesquisa Ibope/Rede Nossa São Paulo divulgada nesta terça-feira. Segundo o levantamento, as pessoas gastam, em média, 1 hora e 47 minutos no trajeto de ida e volta para sua atividade principal – como trabalho e estudo –, 10 minutos a menos que 2018.

O coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abrahão, atribui essa redução, principalmente, às atividades que as pessoas têm deixado de fazer. “Muitas pessoas estão se deslocando menos de suas residências devido ao custo da passagem, nesse momento de crise econômica”, afirma.

O empresário Johny Hamaoui, 35 anos, fica menos tempo no trânsito e acredita que o uso de patinetes e bicicletas compartilhadas tem ajudado. “Melhorou onde foram implantados.”

A pesquisa indicou que 71% dos entrevistados utilizam algum tipo de aplicativo para transporte, seja para pedir um táxi, alugar patinete ou bicicleta ou acompanhar horário de ônibus.

Para Abrahão, “a tecnologia contribui” e, “combinada a outras políticas públicas, é um bom caminho para ajudar no trânsito”.

Os pesquisados apontam como principais problemas dos ônibus lotação, tarifa e frequência. Em nota, a SPTrans disse que acompanha a partida dos ônibus para evitar intervalos excessivos, que a tarifa tem como base a inflação de três anos e que segue padrões internacionais, adequando a frota quando identifica “queda no conforto”.