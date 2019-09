Encontro do Metro Jornal para pais e educadores de adolescentes tem inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o próximo evento promovido pelo Metro Jornal, o "Encontro de Pais e Educadores" que pretende jogar uma luz sobre as dificuldades e dilemas envolvidos na criação de um adolescente. Para inscrever-se, clique neste link, e garanta sua entrada no site do Ingresso Evento.

Içami Tiba, autor de vários livros sobre educação e relações familiares, costumava dizer que a adolescência é um novo nascimento. Essa fase da vida, que marca a transição entre a infância e a idade adulta, caracteriza-se por alterações de todo tipo – físicas, mentais e sociais – costuma ser desafiadora para pais e educadores. E tornou-se motivo de grande preocupação na sociedade atual.

Há quem diga que estamos lidando com a geração de adolescentes mais tristes dos últimos tempos. As estatísticas sobre depressão e suicídio nessa faixa etária parecem confirmar essa avaliação.

Como pais e educadores podem melhorar a relação com os adolescentes e transformar essa fase da vida num tempo mais feliz? É sobre isso que a educadora Bete P. Rodrigues, o psiquiatra Wimer Bottura Júnior e a coach parental Jacqueline Vilela vão falar no “Encontro de Pais e Educadores”, promovido pelo Metro Jornal.

O evento será no dia 21 de setembro (sábado), Dia Internacional da Adolescência, de 10 às 12h30. Todos os participantes vão receber um exemplar do livro “Meu filho cresceu, e agora?”, que será lançado no dia por Jacqueline Vilela.

Encontro de Pais e Educadores de Adolescentes

Local: Teatro Morumbi Shopping

Horário: de 10 às 13h00

Inscrições: Ingresso Evento

Preço: 100,00

Palestras:

“Burnout, depressão e suicídio na adolescência: quais as causas?”

Wimer Bottura Júnior , psiquiatra e escritor, presidente do comitê científico de Adolescência da Associação Paulista de Medicina

, psiquiatra e escritor, presidente do comitê científico de Adolescência da Associação Paulista de Medicina “Disciplina Positiva para Adolescentes, um abordagem para mediar conflitos”

Bete P. Rodrigues , educadora, consultora educacional, trainer da Positive Discipline Association (EUA) e tradutora para o Brasil dos livros de disciplina positiva.

, educadora, consultora educacional, trainer da Positive Discipline Association (EUA) e tradutora para o Brasil dos livros de disciplina positiva. “Como criar vínculos com os adolescentes”

Jacqueline Vilela , coach, diretora da Parent Coaching Brasil e autora dos livros “Meu Filho Cresceu: E Agora?” e “Pare o Mundo Que Eu Quero Descer”.

Mais informações

Gabriela Willer ([email protected])