MEC recua e anuncia desbloqueio de 3.182 bolsas de pós-graduação

O Ministério da Educação anunciou, nesta quarta-feira (12), que vai desbloquear 3.182 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado neste ano. As bolsas são oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes, e dizem respeito a cursos com notas 5, 6 e 7.

Segundo o chefe da pasta, Abraham Weintraub, a reativação das bolsas neste ano terá um custo de R$ 22,5 milhões. Para o ano que vem, a expectativa é de uma expansão de R$ 600 milhões, valor que cobre as novas bolsas e mais as que já estão na ativa.

O anúncio surge cerca de uma semana depois de a Capes ter anunciado o contingenciamento de 5.600 bolsas; ao todo, 11 mil bolsas chegaram a ser suspensas.

O MEC não informou a origem do orçamento para a reabertura das bolsas, no entanto, destacou que os valores foram realocados após uma reunião com membros da equipe econômica.