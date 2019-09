Após bullying, universidade adota desenho de jovem

Motivo de riso em sua sala de aula após improvisar com papel e alfinete a camiseta de sua universidade favorita, um estudante do ensino fundamental da Flórida, nos EUA, recebeu a solidariedade da instituição. O desenho criado pelo garoto se transformou em símbolo de camisetas oficiais da Universidade do Tennessee e foi reproduzido também em pintura logo na entrada do campus.

O caso do bullying sofrido pelo jovem viralizou nas redes após a professora dele postar a história em sua rede social e comprar uma camiseta oficial para ele.