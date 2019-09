Jean Wyllys fará pesquisa e dará aulas em Harvard sobre fake news e discurso de ódio

O ex-deputado federal Jean Wyllys irá aos Estados Unidos para uma residência na universidade de Harvard. A instituição de ensino é uma das mais conhecidas e respeitadas do mundo.

De acordo com o portal Extra, o político e militante de causas LGBTs trabalhará em uma pesquisa sobre a disseminação de notícias falsas, as fake news, e discursos de ódio contra minorias sexuais e éticas. O projeto é tocado com o apoio da fundação Open Society no Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americano, ligado à universidade.

Durante sua permanência na cidade de Cambridge, em Massachusetts, nos Estados Unidos, o ex-deputado federal, que foi reeleito no ano passado mas deixou o país após ameaças, também dará aulas sobre o tema da pesquisa.

Na rede social Instagram, Jean Wyllys publicou uma imagem com seu crachá de acesso à universidade, além de um envelope e um bloco de notas do instituto onde trabalhará. A publicação foi acompanhada de um trecho da música Filosofia Pura, de Jorge Portugal e Roberto Mendes, gravada por Maria Bethânia:

“Quanto mais a gente ensina mais aprende o que ensinou! […]

Pois trocar vida com vida é somar na dividida,

Multiplicando o amor, pra que o sonho dessa gente não seja

Mais afluente do medo em que desaguou”