15 kg de cocaína são encontrados dentro de lençóis no aeroporto de Guarulhos

Uma ação da Polícia Federal resultou na apreensão de quase 15 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde da segunda-feira (9). A droga foi encontrada dentro de embalagens de lençóis guardadas em uma bagagem.

O passageiro que despachou a bagagem embarcava em um voo para a África do Sul. O homem, de 35 anos, é de Guiné-Bissau e possui um RNE (Registro Nacional de Estrangeiros). Ele foi preso e conduzido para um presídio estadual.

O material ilícito foi encontrado por funcionários do raio-x no porão de bagagem, que desconfiaram de uma grande quantidade de material orgânico na embalagem. Quando policiais federais checaram o material, encontraram tijolos de cocaína embalados com papel alumínio.