Bolsonaro fica internado até domingo, diz médico

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ficará internado no hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, pelo menos até domingo (15). A afirmação é do médico Antônio Luiz Macedo, que cuida do presidente.

Ao chegar no hospital, ele afirmou que uma operação desse nível precisa de cuidados importantes e boa recuperação. O último boletim médico publicado informa que Bolsonaro está estável, não tem febre e apresenta boa evolução clínica.

Veja também:

Filho do ex-ministro Edison Lobão é preso na 65ª fase da operação Lava Jato

Setembro Amarelo: Girassóis no largo da Batata incentivam #DepressaoSemTabu

Na segunda-feira (9), o presidente caminhou nos corredores do hospital, e assim realizou os primeiros exercícios de fisioterapia que foi liberado a fazer pela equipe médica após passar por cirurgia no domingo (8).

O procedimento, que corrigiu uma hérnia no abdome, foi o quarto a que Bolsonaro foi submetido após ser esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), há um ano. Uma entrevista coletiva da assessoria do Planalto está prevista às 10h.