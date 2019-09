Inscrições para vestibular da Unesp começam nesta segunda

Começam nesta segunda-feira (9) as inscrições para o vestibular 2020 da Unesp (Universidade Estadual Paulista). Os candidatos poderão se inscrever até o dia 7 de outubro.

O exame da primeira fase será realizado no dia 15 de novembro. Os candidatos convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 15 e 16 de novembro.

A taxa de inscrição integral para o vestibular é de R$ 170. Os pedidos de isenção ou redução do pagamento se encerraram no domingo (8).

A universidade oferece 7.725 vagas para 173 cursos de graduação em 24 cidades do estado de São Paulo. As inscrições devem ser feitas no site www.vunesp.com.br.

Segundo a Unesp, 3.878 das vagas serão destinadas a estudantes que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas; destas, 1.365 serão destinados a quem se autodeclarar preto, pardo ou indígena.