Semana continua quente em São Paulo, com temperaturas de até 35ºC

O calor deste domingo (8), que chegou aos 31,3ºC, levou centenas de pessoas à avenida Paulista no segundo fim de semana sem as ciclofaixas do lazer, suspensas após fim da parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa patrocinadora.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma onda de calor nesta semana deve baixar a umidade relativa do ar, que pode chegar a 20%, dificultando a respiração – o recomendado é acima de 30%.

O tempo hoje deve ficar claro com névoa seca, com mínima de 18ºC e máxima chegando aos 33ºC. Amanhã deve ficar parecido, com mínima de 19ºC e máxima de 33ºC, segundo o Inmet.

Na quarta-feira, o tempo também deve ser claro com névoa seca, mas parcialmente nublado em algumas regiões. A mínima deve ser de 17ºC e máxima de 34ºC.

A quinta-feira deve ser o dia mais quente. Claro e com névoa seca, o dia deve ter mínima de 21ºC e máxima de 35ºC.