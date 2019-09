São Bernardo investe R$ 14,6 mi em modernização semafórica

A Prefeitura de São Bernardo investirá R$ 14,6 milhões para modernização de 363 dos 530 semáforos em vias públicas distribuídos pela cidade. Com previsão de até 12 meses para conclusão, os serviços visam a implantação de nova tecnologia para sincronização dos controladores de tráfego, com prioridade à circulação de ônibus coletivos.

O edital estabeleceu os serviços em três lotes, conforme áreas geográficas, volume de tráfego, interferências urbanas e deslocamentos das equipes técnicas. As vias contempladas estão no Centro, Alvarenga, Rudge Ramos, Taboão, Ferrazópolis, Baeta Neves, Assunção e Batistini.

Segundo o Diário Oficial do Município, a Prefeitura bateu o martelo, pelas intervenções nos cruzamentos, com a Mobilitex Tecnologia e Mobilidade, por R$ 2 milhões, e o Consórcio Caminhos Seguros, que assume os trabalhos em duas regiões pelos valores de R$ 7,3 milhões e R$ 5,2 milhões.

De acordo com o governo, a contratação dos serviços visa a implantação de tecnologias aplicadas na identificação de ônibus por aproximação. Para isso, os coletivos terão a instalação de chips em seus interiores, informando a prioridade na travessia do cruzamento, o que resultaria em redução no tempo de viagem.

Os investimentos são provenientes da linha de crédito junto com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), firmada em 2013, para obras de mobilidade urbana, como a construção de 11 corredores de ônibus e de três terminais de integração. O convênio prevê US$ 250 milhões, sendo divididos em 50% cada entre instituição financeira e a administração municipal.