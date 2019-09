Previsão do Tempo: São Paulo segue ensolarada na terça com máximas de 33ºC

O calor voltou para ficar em São Paulo! Isso porque informações do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) dizem que a semana continua quente na capital.

A terça-feira (10) terá sol e calor, com a variação dos termômetros entre mínimas de 19ºC e máximas de 33ºC. Sem previsão de chuva, o dia será claro, com névoa e baixa umidade relativa do ar.

Na quarta-feira (11), o tempo segue seco, mas parcialmente nublado, com baixos índices de umidade no período da tarde. As temperaturas variam entre mínimas de 17°C e máximas de 34°C.