Ponte do Jaguaré é liberada no sentido centro sem obras concluídas

A ponte do Jaguaré foi liberada no sentido do centro, após ter sido interditada no dia 26 de agosto para obras. Inicialmente prevista para dez dias, a obra não pôde ser concluída por causa das chuvas dos últimos dias, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

No entanto, ainda está proibida a circulação de veículos pesados, caminhões e ônibus com mais de dois eixos. A estrutura tem passado por obras desde o dia 21 de junho, quando foi atingida por um incêndio.

