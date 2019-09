Polícia ambiental prende grupo de baloeiros

Um grupo de baloeiros foi preso em flagrante no último domingo na região de Sumaré, interior de São Paulo, quando acabava de soltar um balão.

Policiais da Polícia Militar Ambiental haviam sido informados que baloeiros estariam agindo na Estrada Municipal Luís Fernandes Brada. Ao investigarem, viram o balão subindo e encontraram quatro homens, que foram levados à delegacia. Os carros que dirigiam, uma caminhonete GM Montana e duas motocicletas do modelo Honda CG, foram apreendidas.

De acordo com lei de 1998, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação é crime com pena de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.