Motorista de caminhão morre após bater em carreta na rodovia Anchieta

O motorista de um caminhão morreu após seu veículo se chocar com uma carreta na rodovia Anchieta, sentido litoral, no início da manhã desta segunda-feira (9). Ele atingiu a traseira do veículo e não resistiu aos ferimentos.

A colisão ocorreu no km 42 e a pista precisou ser interditada. De acordo com a Ecovias, o trecho foi fechado para a remoção dos veículos pesados e a limpeza da pista – com o acidente, houve queda de carga de tijolos no local.

Com isso, a concessionária inverteu a pista norte da rodovia Anchieta no trecho de serra para inversão de mão de direção – às 10h, o único modo de seguir no sentido São Paulo era pela Imigrantes.

