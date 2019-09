Mega-Sena milionária: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O sortudo apostador que conseguir acertar as seis dezenas do concurso 2186, sorteado nesta segunda-feira (dia 9), vai levar para casa um prêmio milionário de R$ 80 milhões, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta segunda-feira são:

12, 18, 19, 27, 41, 46

No sorteio da última quarta-feira, ninguém levou o prêmio principal da mega, mas 115 pessoas acertaram cinco dezenas e levaram para casa R$ 36,4 mil cada.

Outras 9.835 pessoas fizeram a quadra e ficaram com R$ 608,56.

