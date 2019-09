Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta segunda, 9 de setembro

O dólar abriu em baixa nos mercados à vista e futuro nesta segunda-feira, 9, em linha com a tendência internacional, uma vez que a moeda apresenta tendência de queda entre a maioria das moedas de países emergentes nesta manhã. Lá fora, os investidores mais uma vez operam atentos ao desenrolar das relações entre Estados Unidos e China e dos números das respectivas economias.

O destaque da manhã é o dado mais fraco das exportações chinesas, que tiveram queda anual de 1% em agosto, ante previsão de alta de 3%. A desaceleração das vendas externas chinesas criou nos mercados a expectativa de que o gigante asiático adote novas medidas de estímulo econômico.

Às 9h10, o dólar era negociado a R$ 4,0540 no mercado à vista, em baixa de 0,64%. No mercado futuro, a cotação da moeda americana estava em R$ 4,060, com recuo de 0,21%.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin