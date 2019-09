Receita libera consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda; pagamento será dia 16

A Receita Federal libera a partir das 9h desta segunda-feira (9) a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda de 2019. Mais de 2,8 milhões de contribuintes receberão créditos bancários, em um total de R$ 3,5 bilhões.

A nova etapa de pagamentos contempla, ainda, documentos que caíram na malha fina entre 2008 e 2018. É possível consultar se a declaração foi liberada pela página da Receita na internet, ou pelo Receitafone, no número 146. É preciso informar o CPF e a data de nascimento.

Veja também:

Ponte do Jaguaré é liberada no sentido centro sem obras concluídas

Representante do principal fornecedor de drogas de facção é preso em São Paulo

Caso o contribuinte faça parte daqueles que receberão a restituição no quarto lote, o sistema informará a sua situação como “crédito enviado ao banco”. Os pagamentos serão feitos no dia 16 de setembro – caso o valor não seja creditado, é preciso entrar em contato pelos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-001 (demais cidades) ou ir a uma agência do Banco do Brasil.

A restituição do Imposto de Renda é liberada mensalmente e os contribuintes são pagos por ordem de chegada da declaração. Ou seja, aqueles que entregaram a declaração primeiro, a recebem antes.