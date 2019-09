Após cirurgia, Bolsonaro diz voltar a trabalhar na terça-feira

Depois de passar por cirurgia no domingo (8) em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve ficar internado até quinta-feira (12). Em suas redes sociais, porém, ele afirmou estar de "folga" apenas até terça (10), quando deve retomar algumas de suas funções do quarto do hospital.

"Pessoal, é só segunda-feira que eu estou de folga, hein. Amanhã eu volto pro batente", disse enquanto assistia a um episódio da série Chaves. Assista ao vídeo:

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/vTTPakDDxH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 9, 2019

Segundo boletim médico, seu quadro clínico é estável. Na tarde de domingo, Bolsonaro voltou para o quarto. Nesse período de afastamento, o vice, Hamilton Mourão, exercerá a Presidência da República.

O procedimento corrigiu uma hérnia incisional (saliência de tecido). Ela se desenvolveu devido ao ferimento da facada de ele que foi vítima durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG), há pouco mais de um ano, e das cirurgias posteriores a que ele foi submetido.

Bolsonaro deve fazer a recuperação no apartamento, está com visitas restritas e hoje deve iniciar dieta líquida. A previsão é que ele fique internado por cinco dias. A técnica usada foi herniorrafia incisional com implantação de tela de reforço.

A cirurgia começou às 7h35 de ontem no hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi (zona oeste de SP) e acabou às 12h40. A estimativa era que durasse duas a três horas.

Segundo o cirurgião-chefe da equipe que operou Bolsonaro, Antônio Macedo, a cirurgia demorou mais do que o previsto porque a hérnia tinha aderido à parede intestinal. O médico disse que há uma chance de aproximadamente 6% de uma hérnia ocorrer no mesmo local.

Ontem, estiveram com o presidente no hospital sua mulher, Michelle, e os filhos Flávio, Eduardo e Carlos. Em redes sociais, Flávio publicou uma foto ao lado do pai e escreveu que ele estava de bom humor. O próprio presidente escreveu em redes sociais que está bem, agradeceu pelas orações e finalizou: “Logo estarei de volta ao campo. Irruuu!”.