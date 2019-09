Representante do principal fornecedor de drogas de facção é preso em São Paulo

A Polícia Civil prendeu no último sábado (7) Valter Lima Nascimento, considerado o representante do interceptor entre traficantes de drogas da América Latina e uma facção criminosa grande.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o criminoso conhecido como Guinho foi localizado na região do ABC paulista. A operação começou após as autoridades receberem informações que ele utilizava um Toyota Corolla blindado para se locomover e o veículo foi visto na na avenida Industrial, em Santo André.

Guinho é o braço direito de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Este é investigado pela polícia pelas possíveis mortes de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, que eram líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital).