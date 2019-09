Previsão do tempo: São Paulo tem ‘prévia da primavera’ em domingo quente

Lembra todo aquele papo de “o inverno está chegando?” Pois bem, ele veio, deixou a cidade de São Paulo com temperaturas congelantes – pelo menos dentro do que estamos acostumados – e deixou todos com saudades daquele calor de suar.

Pois bem, assim como a série Game of Thrones – responsável pelo meme –, o inverno começa a se despedir neste mês, com o início da primavera no dia 23 de setembro. E depois de um Dia da Independência quente, o domingo (8) chega para dar um gostinho a mais da próxima estação (e até uma prévia bem adiantada do verão).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas na capital paulista ficarão entre 17ºC e 32ºC, acompanhadas de tempo claro com pouca névoa. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura), a “quentura” é resultado de um bloqueio atmosférico que se intensifica, além da grande massa de ar seco e quente que paira sobre a região Sudeste.

E é bom se hidratar! A névoa do início do dia, mais úmida, deve ir secando durante o dia, passando uma sensação de tempo mais abafado mais perto do anoitecer.

Gostou da previsão? Pois ela irá se repetir nos próximos dias, inclusive chegando a máxima de 34ºC na quarta-feira (11), ainda de acordo com o Inmet. A primavera está chegando!