Marginal Pinheiros tem pista expressa bloqueada para obras do Metrô

Por causa das obras da linha 17-Ouro do Metrô, a pista expressa da marginal Pinheiros permanecerá bloqueada durante todo o fim de semana. A interdição acontece no sentido Castello Branco, entre a ponte Transamérica e a estação Berrini da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A liberação está prevista para às 3h30 de segunda-feira (9). Como alternativa, o motorista tem a pista local da marginal Pinheiros – via apresenta nesta manhã pontos de parada entre as pontes Transamérica e Morumbi no sentido Castello Branco.

Além da interdição na marginal Pinheiros, a obra altera também o funcionamento da linha 9-Esmeralda. Os trens não circulam entre as estações Santo Amaro e Berrini. Os passageiros encontram os ônibus do sistema PAESE nas estações.

Veja também:

Bolsonaro abre desfile de 7 de Setembro; Silvio Santos e Edir Macedo participam

Lotofácil da Independência: confira os números sorteados; concurso 1861 paga R$ 100 milhões