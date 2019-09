Dia da Independência marca início das obras de restauro do Museu do Ipiranga

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deu início neste sábado (7), dia da Independência do Brasil, às obras de restauro, ampliação e segurança do Museu do Ipiranga. O processo de modernização visa recuperar o monumento, que é uma das maiores referências nacionais.

Os trabalhos devem durar 29 meses e a expectativa é que o museu seja reaberto em 2022, ano do bicentenário da Independência. O projeto terá custo de R$ 160 milhões e será bancado pela iniciativa privada.

