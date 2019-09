Bolsonaro abre desfile de 7 de Setembro; Silvio Santos e Edir Macedo participam

O presidente Jair Bolsonaro participou de seu primeiro desfile de 7 de setembro desde que tomou posse no cargo, na manhã deste sábado. O desfile em homenagem ao Dia da Independência acontece na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e o governo diz esperar recorde de público.

O tema deste ano foi "Vamos valorizar o que é nosso". Com o filho Carlos Bolsonaro sentado na parte de trás do Rolls Royce, repetindo a cena da posse, o presidente desfilou em carro aberto.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, de vestido amarelo, o esperou no palanque junto com a filha Laura, de 8 anos. No percurso até a tribuna de honra, o presidente convidou uma criança vestida com uma camisa da seleção brasileira, com o nome do jogador Neymar Jr, para se sentar ao lado dele.

Os outros filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro também estavam na tribuna. Na palanque presidencial, com capacidade para 200 pessoas, compareceram ainda o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ministros, deputados e convidados como o bispo Edir Macedo e o apresentador Silvio Santos.

O Palácio do Planalto prevê até 40 mil pessoas na Esplanada neste sábado para assistir ao evento. No ano passado, 30 mil estiveram no local.