Vestibular: Inscrição para a Unicamp termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, 6 de setembro, as inscrições para o vestibular 2020 da Unicamp.

O cadastro deve ser feito até as 23h59 desta sexta no site da Comvest. A taxa do vestibular custa R$ 170 e deve ser paga até a próxima segunda-feira (9).

O Vestibular Unicamp 2020 oferece 2.570 vagas, distribuídas em 69 cursos.

A prova

A partir deste ano, no momento da inscrição, os cursos escolhidos devem ser da mesma área de conhecimento: Humanas/Artes; Biológicas/saúde; Exatas/Tecnológicas.

No vestibular deste ano, as provas da segunda fase deixam de ser iguais para todos os candidatos, passando a estar relacionadas com a área de conhecimento dos cursos escolhidos. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. Com a alteração, a segunda fase do Vestibular Unicamp será reduzida de três para dois dias.

A primeira fase será realizada no dia 17 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020.