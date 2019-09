Trânsito em São Paulo: Ciclofaixa não funciona e CET faz interdições

As ciclofaixas de lazer não funcionam sábado (7) nem domingo (8). O serviço está suspenso desde semana passada, quando o patrocinador encerrou a parceria. Nenhuma unidade do Detran e nem postos do Poupatempo funcionarão amanhã, voltando na segunda-feira (9).

Interdições

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) irá bloquear, das 5h às 10h, as vias da praça do Monumento, av. Nazaré (entre as ruas Vicente de Azevedo e Arciprestes de Andrade), avenidas Teresa Cristina e Dom Pedro 1º, ruas Dr. Ricardo Daunt, Padre Marchetti, Xavier de Almeida, Xavier Curado, dos Patriotas, Bom Pastor e Tabor.