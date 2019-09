SP retoma contrato para levar instar cerca de 5 mil pontos de iluminação

A Prefeitura de São Paulo retomou o contrato com o consórcio Ilumina SP para iluminação pública.

O contrato, que estava suspenso, foi retomado após resolução de pendências judiciais. O valor deve chegar a R$ 7 bilhões nos 20 anos de duração do acordo.

Segundo a prefeitura, serão instalados ou modernizados cerca de 5 mil pontos de iluminação na cidade.

Os locais prioritários para receberem novos pontos foram definidos, de acordo com a prefeitura, com base nos índices de criminalidade. São eles: Freguesia/Brasilândia e Vila Maria/Vila Guilherme, na zona norte; Campo Limpo e Capela do Socorro, na zona sul; Itaquera e São Mateus, na zona leste; e Butantã, na zona oeste.