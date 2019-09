Lotofácil da Independência: confira os números sorteados; concurso 1861 paga R$ 100 milhões

A Lotofácil da Independência, concurso 1861, vai pagar nesta sexta-feira (6) um prêmio de R$ 100 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal! O sorteio especial não acumula – ou seja, caso ninguém consiga fazer os 15 pontos, o dinheiro será dividido entre os que acertarem mais dezenas .

Resultado da Lotofácil da Independência, concurso 1861



02, 03, 05, 06, 07,

08, 09, 13, 14, 16,

18, 22, 23, 24, 25

Outras loterias desta sexta-feira, 6 de setembro:

Quina 5066: prêmio de R$ 1,4 milhão

Lotomania: prêmio de R$ 500 mil



No último concurso da Lotofácil, do dia 30 de agosto, duas apostas dividiram R$ 2,2 milhões do prêmio principal, ficando com R$ 1,1 milhão cada. Outras 380 acertaram 14 das 15 dezenas e ganharam R$ 1,8 mil cada. A Lotofácil paga até aqueles que marcarem 11 dezenas – foram R$ 4 para mais de 1 milhão de apostadores. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.