Previsão do Tempo: calor dispara e São Paulo terá sábado de até 28ºC

Um alívio para o tempo fechado que acometeu São Paulo nesta semana: no sábado, o sol voltará à capital e erguerá as temperaturas para até 28ºC. Sem previsão de chuva, o fim de semana promete um clima ideal para qualquer passeio.

LEIA MAIS:

São Paulo lança licitação para gestão compartilhada em presídios

Procon-SP dá dicas para controlar seus gastos na Semana do Brasil

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as instabilidades dão lugar à uma massa de ar seco e quente. Como resultado, a Grande São Paulo terá dias ensolarados, com rápida elevação de temperatura e queda brusca da umidade do ar.

O sábado amanhece ainda nebuloso, porém as nuvens se dissipam e o sol passa a predominar. À tarde, os menores índices de umidade chegam aos 35%, sem previsão de chuva.

O dia terá temperaturas entre 14ºC, registrados pela manhã, e 28ºC à tarde.