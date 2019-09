Museu do Ipiranga em festa: atividades culturais ocupam o Parque da Independência no sábado

Neste sábado, 7 de setembro, acontece a 3ª edição do Museu do Ipiranga em Festa para comemorar os 197 anos da Independência do Brasil com dezenas de atividades que ocupam o parque da Independência (zona sul) das 10h às 20h. O evento, parceria entre o Sesc e a USP (Universidade de São Paulo) e apoiado pelo Instituto Band, é gratuito.

Ele terá diversas atividades artísticas e culturais com circo, intervenções, performances, dança, música, teatro e cortejos para realçar a diversidade cultural do país.

Às 13h, a “Lavagem com Flores e Perfumes” reúne sambadeiras e percussionistas entoando cantigas e derramando perfume e flores nas escadarias da praça Cívica. Para o público infantil, o espetáculo “Histórias do Brasil” aborda os principais acontecimentos históricos do país de forma lúdica e musical, às 14h30.

No mesmo horário, haverá a apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica, que fará uma homenagem ao cantor João Gilberto. No final da tarde, às 16h30, acontece a batalha de rimas “Brasirimas”, na qual o desafio é usar temas ligados ao museu e ao dia 7 de setembro.

Às 17h30, a Espetacular Charanga do França reúne o público em um cortejo coletivo que levará todos para a praça do Monumento, onde a Orquestra Sinfônica da USP com o CoralUSP encerrarão os festejos às 18h30.

Às 14h, será anunciada a construtora vencedora da concorrência para a reforma do prédio do museu do Ipiranga, que terão início neste ano. O Instituto Band é parceiro do projeto Museu do Ipiranga 2022.

A programação completa está no site http://museu

doipiranga2022.org.br.

Desfile

O desfile cívico e militar de 7 de setembro acontece neste sábado no Sambódromo do Anhembi, às 9h30, com entrada gratuita.