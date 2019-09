Polícia apreende 11 toneladas de maconha em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um homem transportando mais de 11 toneladas de maconha na quinta-feira (5). O flagrante aconteceu durante a Operação São Paulo Mais Seguro, na cidade de Mirante de Paranapanema, região de Presidente Prudente (SP).

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) realizava bloqueio pela Rodovia Olímpio Ferreira da Silva quando abordou um caminhão carregado com soja.

Os policiais desconfiaram do nervosismo do condutor e vistoriaram a carga, descobrindo grande quantidade de drogas escondida embaixo do carregamento. Ao todo, foram apreendidas 11,3 toneladas de maconha.

A Secretaria de Segurança Pública informou que é a maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar no estado neste ano. As substâncias foram encaminhadas para perícia. O criminoso foi conduzido à sede da Polícia Federal, em Presidente Prudente, para demais providências.