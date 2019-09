Liminar garante realização da Bienal do Livro e impede interferência da prefeitura do Rio

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu nesta sexta-feira (6) uma liminar que garante a realização da Bienal do Livro e impede a interferência nos materiais distribuídos ou vendidos no evento.

A organização entrou com um pedido de mandado de segurança preventivo após o prefeito do Rio Marcelo Crivella determinar o recolhimento de uma revista em quadrinhos dos Vingadores considerada impróprio por mostrar dois personagens masculinos se beijando.

Em nota, o Executivo Municipal informou que o material seria inadequado para jovens e crianças por não estar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que por isso deveria ser vendido com lacre e devida advertência. Caso a medida fosse descumprida, a feira poderia ter a licença de funcionamento cassada.

Mais cedo, também nesta sexta, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública estiveram no Riocentro, Zona Oeste do Rio para realizar uma fiscalização, mas não encontraram os materiais expostos.