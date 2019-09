Greve dos motoristas: Ônibus circulam parcialmente; manifestação começa no Viaduto do Chá

Mesmo com a determinação da Justiça do Trabalho que obriga a circulação de 70% da frota de ônibus nos horários de pico nesta sexta-feira (6), o paulistano enfrenta dificuldades para se locomover durante a greve dos motoristas e cobradores.

Ouvintes da BandNews FM relatam que a operação é parcial em algumas linhas de ônibus que operam na cidade de São Paulo. Após o horário de pico, que vai até as 9h na parte da manhã, 50% das linhas devem continuar circulando.

No horário de pico da tarde, das 16h às 19h, volta a valer a determinação de 70% dos ônibus.

Segundo nota da SPTrans, 18 linhas da Viação Sambaíba não estão circulando:

148P/10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda

1741/10 Vl. Dionisia – Metrô Santana

1742/10 Jd. Antártica – Metrô Santana

1743/10 Jd. Pery Alto – Shop. D

1758/10 Jd. Antártica – Metrô Santana

1759/10 Jd. Pery – Metrô Santana

148L/10 Cohab Antártica – Lapa

211L/10 Mandaqui – Lapa

1760/10 Cohab Antártica – Shop. Center Norte

297A/10 Jd. Primavera – Metrô Barra Funda

9166/10 Jd. Sta. Cruz – Term. Cachoeirinha

967A/10 Imirim – Pinheiros

971A/10 Jd. Primavera – Shop. D

9701/10 Hosp. Cachoeirinha – Metrô Santana

971D/10 Jd. Damasceno – Shop. Center Norte

971M/10 Vl. Penteado – Metrô Santana

971T/10 Vl. Sta. Maria – Metrô Santana

971V/10 Jd. Vista Alegre – Shop. Center Norte

Os terminais operam de maneira diferente de região para região:

Pirituba: Há ônibus, mas embarque é feito com lentidão

Lapa: Opera com menos ônibus

Jardim Ângela: Opera com menos ônibus

Parque Dom Pedro: Totalmente paralisado

Grajaú: Após início da manhã normalizado, opera com menos ônibus e grandes intervalos

Santo Amaro: Opera com menos ônibus

Capelinha: Opera com menos ônibus e grandes intervalos

Vila Prudente: Operação normal

Itaquera: Opera com menos ônibus

Manifestação

No início da manhã, os ônibus já começaram a se agrupar parados no viaduto do Chá, no Centro de São Paulo. No local, os passageiros são informados que devem desembarcar dos coletivos e buscar outro meio de seguir viagem.

O protesto estava marcada para às 8h, mas a ordem imediata é que os motoristas tragam os veículos para frente da prefeitura.

Ônibus intermunicipais

A EMTU informa que os ônibus intermunicipais continuam circulando normalmente.

Metrô e CPTM

Ambos funcionam com frota total.

Rodízio municipal

O rodízio fica suspenso durante toda a sexta-feira.

Conteúdo será atualizado durante a manhã desta sexta-feira, 6 de setembro