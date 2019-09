Greve dos motoristas: Confira situação do trânsito na manhã desta sexta-feira

Com a paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus, 70% da frota de coletivos de São Paulo circula na manhã desta sexta-feira (6). A soma da greve com a suspensão do rodízio municipal de veículos resulta em lentidão de 27 km, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Na sexta-feira da semana passada, no mesmo horário, era de 25 km.

As vias com maiores trechos de lentidão são:

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos



da rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária



Radial Leste, sentido Centro, do Metrô Penha até a rua Cândido Vale.

A CET também registra as seguintes interdições: