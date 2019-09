Clientes de operadora ficam sem internet por falha na rede móvel

Clientes da operadora Claro relatam problemas no serviço de internet e ligações na tarde e início da noite desta sexta-feira (6). Pelo Twitter, usuários manifestaram não conseguir utilizar a rede móvel e e nem contatar outros números pelo celular.

@ClaroBrasil Alguém mais sem conexão da Claro? Estou sem acesso a internet e quando tento fazer ligações, aparece a mensagem "Não registrado na rede" Estou tentando ligar na operadora e não atendem… 😥 — Migli (@Migli18) September 6, 2019

Parece que a falha de sinal da Claro é no Brasil. E a @ClaroBrasil não se pronuncia. — Edilson Damasceno (@eD_Damasceno) September 6, 2019

Mais alguém aqui que é da Operadora @ClaroBrasil esta sem sinal? Pq o meu caiu do nada e ainda n voltou, ja reiniciei, tirei o chip, botei em modo avião e nada. Help! — Arlinho (@houllando) September 6, 2019

Ô @ClaroBrasil se a senhora puder devolver meu 4G ficarei muito grato.

Foi um apagão geral? — Felipe de Paula (@felipe_depaula) September 6, 2019

A operadora respondeu às reclamações afirmando que uma equipe trabalha para resolver a falha. Em nota, a empresa disse que os serviços operam “dentro da normalidade”, mas que uma oscilação na rede móvel afetou alguns clientes.

“As equipes técnicas da companhia atuaram rapidamente no caso e os serviços foram reestabelecidos no menor tempo possível”, relatou a empresa, em manifestação antes das 18h. No Twitter, porém usuários seguem reclamando de problemas, e são respondidos pela seguinte mensagem:

Olá, informo que em sistema consta que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Pedimos a sua compreensão pelo transtorno e qualquer dúvida estamos à disposição! — Claro Brasil (@ClaroBrasil) September 6, 2019

Não há informação sobre quantos clientes foram afetados pelo problema.