Zeca Dirceu é o deputado que mais gastou cota parlamentar com refeições

Levantamento exclusivo da rádio Bandeirantes revelou nesta quinta-feira (5) que Zeca Dirceu (PT) recebeu por dia, apenas em junho, R$ 153,50 para se alimentar. Neste ano, ele foi o deputado federal que mais usou dinheiro da cota parlamentar com refeições.

Com base em dados do Portal da Transparência da Câmara, a rádio teve acesso às notas fiscais desse tipo de despesa.

No dia 12 de junho, por exemplo, o petista pediu de volta R$ 239,75 depois de almoçar num restaurante coreano, em Brasília. Quinze dias depois, foi reembolsado em R$ 220 pelos gastos em outro restaurante da cidade.

Na ocasião, o deputado federal comeu bacalhau grande na brasa com brócolis alho e óleo, batata assada no sal grosso e alecrim. A nota fiscal indica que ainda foram servidos vinho chileno rose de uma safra de 2013, limoncello e cointreu. Bastante satisfeito, o parlamentar deu gorjeta no valor de R$ 61, também indicada na nota fiscal.

No ano, Dirceu gastou a quantia total de R$ 11.563,64 com refeições. O dinheiro com alimentação sai da cota parlamentar, que inclui outros gastos, como combustível, passagem de avião e serviços postais.

O deputado federal foi procurado pela rádio, mas não houve resposta aos questionamentos até o momento de publicação desta reportagem.