Ministério da Saúde vai distribuir vitamina A para bebês com suspeita de sarampo

O Ministério da Saúde vai enviar aos estados e ao Distrito Federal cápsulas de vitamina A (concentração de 50 mil UI) para casos suspeitos de sarampo em bebês menores de seis meses de idade. No Brasil, os números de atingidos pela doença não param de crescer – foram 18% de casos a mais em apenas uma semana, segundo o Ministério da Saúde, sendo quase 3 mil só no Estado de São Paulo.

De acordo com a pasta, cada criança deve tomar duas doses da vitamina. A orientação é que a primeira seja administrada no momento da suspeita da doença, na unidade de saúde, e a segunda no dia seguinte, em casa. Os bebês com 6 a menos de 12 meses, destacou o ministério, devem ser vacinados contra a doença: 1,6 milhão de doses da tríplice viram foram encaminhados aos estados para garantir a imunização.

Veja também:

Bolsonaro volta a defender emenda do teto de gastos

Câmara aprova PL que aumenta licença-paternidade de servidores paulistanos

Apesar de não haver mais campanha, é importante destacar: quem não tem as doses previstas para sua faixa etária deve procurar uma UBS para tomar a vacina que, além de sarampo, protege contra rubéola e caxumba.

E quantas são as doses? Solange Saboia, 61 anos, da Covisa da Secretaria Municipal de Saúde, explica: “De 1 a 29 anos, a pessoa precisa tomar duas doses. De 30 a 59 anos, uma dose. Essa é a rotina vacinal que está sendo aplicada nas UBSs”.

Quem não tem comprovação da imunização ou não lembra se tomou a dose deve procurar uma unidade e se vacinar.