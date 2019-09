Sabesp inicia obras de ampliação de abastecimento para 240 mil moradores de Santo André

Depois da onda de reclamações pela falta de água em Santo André, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) iniciou na quarta-feira (4) as obras de ampliação de abastecimento, que deve beneficiar 240 mil moradores de aproximadamente 20 bairros. Ao todo, as intervenções terão investimento de R$ 3,2 milhões.

Essa é a terceira obra da Sabesp na cidade desde que assumiu a concessão dos serviços de água e esgoto e tem objetivo de ligar a adutora Camilópolis ao Sistema Rio Claro. Segundo a companhia, o município recebe 2,6 mil litros por segundo e a nova canalização deve aumentar em 10% o abastecimento.

Os trabalhos fazem parte do primeiro pacote de obras da Sabesp. Em uma segunda fase, a Prefeitura projeta implantar o abastecimento de água a núcleos em reservas ambientais.

