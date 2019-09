Ponte do Jaguaré fica fechada no sentido centro até segunda-feira

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informou, nesta quinta-feira (5), que a Ponte do Jaguaré vai continuar fechada no sentido centro até a meia noite de segunda(9).

Inicialmente prevista para durar dez dias, a obra não pôde ser concluída por causa das chuvas, segundo a Secretaria. Após a liberação, vai continuar proibida a circulação de veículos pesados, caminhões e ônibus com mais de dois eixos.

A estrutura tem passado por obras desde o dia 21 de junho, quando foi atingida por um incêndio.

Enquanto isso, o trânsito na Ponte tem funcionado da seguinte forma: Pela manhã, duas faixas no sentido centro e uma no sentido bairro; à tarde, duas faixas no sentido bairro e uma no sentido centro.