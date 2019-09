Pacote de Doria mira mobilidade e saúde

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira um pacote de ações e investimentos na capital, cujo prefeito, Bruno Covas (PSDB), assumiu o mandato depois que Doria deixou a prefeitura para disputar o Palácio dos Bandeirantes.

O pacote traz ações em áreas sensíveis para a gestão municipal, como mobilidade, saúde e a cracolândia. O principal item é a duplicação de 4,3 km da estrada do M’Boi Mirim, na zona sul, com um investimento de R$ 220 milhões. As obras devem durar dois anos depois de serem iniciadas e serão licitadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Na entrevista em que anunciou as ações, Doria negou que haja relação delas com as eleições. “A capital de São Paulo tem 30% da população do Estado e é a maior cidade do país e da América Latina. Nós temos que dar uma atenção diferenciada”, afirmou. Ele negou ainda que veja “debilidades” na gestão de Covas.

Mas Doria disse que vai apoiar a reeleição de seu sucessor: “O governador do estado que integra o PSDB tem no Bruno Covas o seu candidato a reeleição à Prefeitura de São Paulo”, afirmou.

Outras ações

A área da saúde é a que vai receber mais recursos no total dos programas anunciados ontem. Para o custeio dos hospitais municipais de Ermelino Matarazzo (zona leste) e Parelheiros (zona sul), devem ser repassados R$ 60 milhões em quatro parcelas mensais de R$ 15 milhões. Além disso, a capital será incluída no Dose Certa, com repasse de R$ 22,3 milhões por ano para fornecimento de medicamentos à população.

Dois equipamentos serão transferidos à prefeitura: o NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) Santa Cruz, ambulatório de especialidades na Vila Mariana (zona sul), e o prédio do antigo Hospital Sorocabana (zona oeste). A prefeitura vai instalar uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial) 24 horas na região do complexo do Hospital das Clínicas (zona oeste) em terreno do estado. O governo vai colocar à disposição da prefeitura cerca de 300 vagas do programa Recomeço, de tratamento de dependentes químicos.

Foi anunciado ainda um levantamento sobre a rede de prédios escolares de estado e município para avaliar um melhor aproveitamento, até para a educação infantil.