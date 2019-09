Novo procurador-geral da república pode ser anunciado nesta quinta-feira

O nome do sucessor de Raquel Dodge na PGR (Procuradoria-Geral da República) pode ser conhecido nesta quinta-feira (5). Durante a manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que existe a possibilidade do anúncio até o fim do dia.

Ele destacou que o perfil do escolhido precisa ser de “alguém que tenha em uma das mãos a bandeira do Brasil e na outra a constituição”. Bolsonaro também disse que não pode ter uma pessoa radical na questão ambiental, nem alguém que atrapalhe obras de infraestrutura.

A atual procuradora-geral, Raquel Dodge, permanece no cargo até o dia 17 deste mês.

