Homem é baleado em frente ao filho e fica em estado de coma

Um homem foi baleado na cabeça na quarta-feira (4) durante tentativa de assalto no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Seu filho, de dois anos, estava no banco de trás do carro, mas não se feriu.

Marcelo Gonçalves Dias foi levado ao hospital Santa Cecília e está internado em estado de coma, segundo o site G1. Familiares da vítima também informam que a bala ainda está alojada em sua cabeça e seu estado é grave.

Marcelo foi abordado por dois assaltantes quando dirigia na volta para casa, após buscar o filho na escola. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista tenta desviar dos bandidos após ver outro carro ser assaltado à frente. Ele não obedeceu a ordem dos criminosos e foi alvejado.

Os homens, que fugiram e ainda roubaram um terceiro veículo, foram presos em flagrante logo em seguida.