Greve dos motoristas: Justiça determina circulação de 70% dos ônibus nos horários de pico

A SPTrans informou na noite desta quinta-feira (5), que conseguiu decisão favorável junto à Justiça do Trabalho para manter parte da frota em circulação nesta sexta-feira (6), dia marcado pelo Sindimotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) como início da paralisação da categoria na capital.

"Considerando que se trata de atividade essencial, houve a determinação para que se mantenha o funcionamento de, no mínimo, 70% da circulação da frota nos horários de pico (06h às 09h e 16h às 19h) e de 50% nos demais horários, sob pena de multa de R$ 100 mil por dia, no caso de descumprimento", diz trecho do comunicado da SPTrans.

Nesta quinta-feira (5), os terminais de ônibus que foram fechados devido às manifestações foram reabertos e os ônibus voltaram a circular em São Paulo no fim da tarde.