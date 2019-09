Greve dos motoristas de ônibus: Linhas intermunicipais do Sacomã partem de rua próxima

Com as manifestações dos motoristas de ônibus municipais em São Paulo, algumas linhas intermunicipais que circulam pelos terminais da Capital também foram prejudicadas na tarde desta quinta-feira, 5 de agosto.

A EMTU informou, em sua conta do Twitter, que algumas linhas metropolitanas operam com atrasos.

No caso das que operam no Terminal Sacomã, na Zona Sul de São Paulo, os ônibus estão partindo da Rua Agostinho Gomes, que fica ao lado do terminal rodoviário. Muitos desses ônibus intermunicipais servem às cidades do ABC.

Entre as reivindicações está o pagamento da PLR (Participação dos Lucros e Resultados), que tinha como prazo esta quinta. Eles também cobram posicionamento sobre cortes nas frotas de ônibus, que podem causar demissões.

Uma assembleia irá discutir uma paralisação para sexta-feira.